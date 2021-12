x

x

SARONNO – Sono passati quasi novant’anni da quella sera del 1932 quando, in una osteria della via Garibaldi, sei alpini in congedo decisero di fondare il Gruppo Ana di Saronno.

Da allora il sodalizio ha puntualmente festeggiato gli anniversari della sua vita associativa e ora, approssimandosi al traguardo del novantesimo, il Consiglio Direttivo ha programmato una serie di iniziative a tema per il 2022.

La prima, prevista già nel corrente anno, si è concretizzata con un calendario celebrativo, interamente ideato e realizzato da due soci alpini, dove sono ricordati fatti e personaggi della vita saronnese del Gruppo.

Scorrono così nei primi mesi, corredati da molte immagini d’epoca, le storie personali del valoroso capitano Domenico Galli, fondatore dell’Associazione Nazionale Alpini nel 1919, del maresciallo Sandrini che nel 1928 aveva partecipato alle ricerche del dirigibile Italia al Polo Nord, dell’alpino Giovanni Deola sopravvissuto alla tragedia della campagna di Russia. Seguono poi le notizie sulle “Baite”, cioè le sedi del Gruppo, dalle prime riunioni nelle osterie un tempo numerose a Saronno, alla quarantennale permanenza nello storico Palazzo Visconti, terminata nel 2007 a causa di un malaugurato incendio, fino all’attuale collocazione in via Volonterio. Un mese è dedicato al mensile Scarponi Saronnesi, nato nel 1953 e indicato, da un recente studio dell’Associazione Nazionale Alpini, come uno dei primi notiziari di Gruppo per anno di fondazione. Seguono poi quelli dedicati al vessillo del Gruppo, alle Adunate Nazionale e ai tredici soci che hanno ricoperto la carica di Capogruppo. In chiusura tre eventi significativi legati alla realtà cittadina saronnese: l’inaugurazione del Parco degli Alpini, avvenuta nel 1982 in occasione del 50° di fondazione, seguito dal più recente premio della “Ciocchina” per la costante presenza nella vita cittadina e l’impegno in attività di pubblica utilità, terminando con il presidio al Centro Vaccinale anti Covid presso la palestra ex Pizzigoni, insieme agli altri Gruppi Alpini della zona.

Un “lunario” quindi di fotografie, storie, aneddoti per raccontare questi primi novant’anni, disponibile già dalle prossime iniziative del Gruppo.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn