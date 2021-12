x

SARONNO – Stamattina Saronno e l’intero comprensorio si è svegliata avvolta in un fitto strato di nebbia. I pendolari più mattinieri hanno trovato soprattutto sulle strade esterne banchi di nebbia decisamente intensa.

Un fenomeno che ritorna spesso negli ultimi giorni, insieme al rischio ghiaccio per cui è arrivata in queste ore un’allerta specifica.

Queste le previsioni odierne del sito 3bmeteo: “A Saronno oggi nubi basse e banchi di nebbia in sollevamento diurno. Non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 4°C, la minima di -1°C”

