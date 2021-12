x

SARONNO / MILANO – L’iniziativa è promossa da Regione Lombardia, che chiede l’estensione a tutti gli scali a rischio dell’operazione “Stazioni sicure” che prevede anche i pattugliamenti coordinati con gli agenti della polizia locale. E Saronno, dopo gli episodi di criminalità anche del recente passato avvenuti all’interno ed attorno allo scalo, è sicuramente una possibile candidata.

L’imput è venuto nelle scorse ore dall’assessore regionale alla Sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato, che ha scritto agli altri 11 prefetti lombardi proponendo loro di replicare l’accordo “Stazioni sicure” già sottoscritto con la Prefettura di Lecco. L’obiettivo è quello di rispondere alla richiesta di sicurezza proveniente dai cittadini e dai comitati di pendolari.

De Corato: ottimi risultati accordo – “Regione, Prefettura di Lecco e vari Comuni della provincia situati lungo la tratta ferroviaria Lecco-Milano – fa sapere l’assessore De Corato – sono impegnati nel rispetto dell’accordo, atto che sta producendo risultati positivi e importanti. Tra l’11 ottobre e il 25 novembre 2021 sono stati effettuati 25 servizi a presidio e controllo esterno delle stazioni ferroviarie e dei sottopassi pedonali. Queste attività, che hanno visto coinvolti ufficiali e agenti di polizia locale, hanno portato a risultati sicuramente rilevanti in termini numerici: il controllo di 514 veicoli nelle aree limitrofe alle stazioni in particolare in ore serali e notturne e l’identificazione di 295 persone”.

Lettera inviata a prefetti Lombardia – L’assessore regionale alla Sicurezza ricorda che “proprio lo scorso 3 dicembre sulla tratta S5 si sono verificati due gravi episodi riportati dalle cronache”, con riferimento proprio a quanto accaduto nella tratta fra Saronno e Venegono Inferiore con l’aggressione a due ragazze. Alla luce degli importanti risultati prodotti dall’intesa con la Prefettura di Lecco “ho scritto alle altre 11 prefetture della Lombardia – conclude De Corato – per replicare questo protocollo. Atto importante per la sicurezza di cittadini e pendolari a bordo dei treni e nelle stazioni. Spero di sottoscrivere altri accordi a breve”.

(foto: l’Esercito alla stazione di Ceriano Laghetto della linea Saronno-Seregno)

