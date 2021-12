x

x

SARONNO – Domenica 19 dicembre si è giocata la prima giornata del torneo indoor. La squadra della Crt Saronno affronta Bollate perdendo 8-3 e si riscatta vincendo sui Bulls Rescaldina e Milano. Ottima prova anche per Ralf Saronno, che vince contro Milano e contro i Bulls Rescaldina.

Ecco il commento del manager saronnese Laura Palaia: “Sono orgogliosa di questo gruppo. Ho sempre creduto in loro, abbiamo lavorato per 9 mesi intensamente, ma non eravamo ancora pronte. Le ragazze dovevano maturare e credere un po’ di più nelle proprie capacità e questo finalmente è successo. Sono felice di questo traguardo. Non dimentichiamoci che in questo gruppo erano presenti 5 ragazze e ragazzi classe 2011 e 2012 che non hanno affatto sfigurato, anzi, abbiamo chiuso questa giornata con un bellissimo triplo gioco difensivo”.

(foto di gruppo del Crt Saronno under 13 con l’allenatrice Laura Palaia alla prima giornata del torneo giovanile indoor)

23122021