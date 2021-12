ARESE – L’intramontabile giostra dei cavalli aspetta i più piccini davanti all’ingresso 1 de “Il Centro”, la struttura commerciale che si trova alle porte del Saronnese, in via Luraghi 11 ad Arese.

“Acquistando un gift card all’infopoint, ingresso 2, riceverai un biglietto per la giostra dei cavalli o per la ruota panoramica, fino ad esaurimento scorte” ricordano a Il Centro. La giostra è un’attrazione, dedicata soprattutto ai bambini, collocata presso l’ingresso 1 esterno (fronte Viridea), fino al 6 gennaio farà da sfondo a tanti pomeriggi festanti di tutti i bambini che vorranno fare un giro in groppa a uno dei tanti cavalli per provare uno dei divertimenti più antichi e affascinanti che si conoscano, anche perché si potrà scegliere di accomodarsi anche sul cigno o all’interno di una grande tazza. Orari: dalle 14.30 alle 21 nei giorni feriali e dalle 10 alle 21 sabato, domenica e festivi e feriali. Ingresso 2.5 euro, mascherina e distanziamento obbligatori.

24122021