SARONNO – Il sindaco Augusto Airoldi ha diffuso stamattina sulla pagina facebook ufficiale del comune il proprio messaggio video di auguri per i saronnesi.

Ecco il video

Il primo cittadino parla chiaramente di auguri, di buon Natale e buon 2022, per un anno difficile. Primo tema affrontato dal sindaco quello della pandemia dall’impegno del Comune per lottare contro i contagi fino alle raccomandazioni per affrontare questo periodo di grande risalita dei contagi vivendo le feste in sicurezza.

Airoldi affronta anche il tema del Natale come festa molto cara a credenti e non credenti con una riferimento agli auguri alle altre religiosi da ebrei a mussulmani. Una lettura di Natale come simbolo di pace e fratellanza da riscoprire in famiglia.

