Panorama cronaca: incidenti a Origgio e Lomazzo

ORIGGIO / LOMAZZO – Incidente stradale ieri alle 11.40 sull’ex statale Varesina a Origgio, ha coinvolto anche un camion ed una donna di 58 anni ha avuto bisogno di cure mediche, sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Saronno ed è arrivata l’ambulanza del Sos Uboldo che ha portato la donna all’ospedale di Saronno per essere medicata, non è apparsa in pericolo. Da chiarire la dinamica del sinistro che si è verificato nel rettilineo al confine con la periferia saronnese.

Ieri alle 18 a Lomazzo sulla provinciale 30 un tamponamento fra due automobili. Tre i contusi: si tratta di un ragazzo di 24 anni, di un uomo di 35 anni ed uno di 45 anni. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco ed i carabinieri della Compagnia di Cantù, oltre a due ambulanze di Croce azzurra e Croce verde. I feriti, hanno comunque riportato solo lievi contusioni, sono stati medicati al pronto soccorso dell’ospedale di Saronno.

(foto archivio)

24122021