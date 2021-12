SARONNO – Alle 18.10 di oggi la centralissima piazza Cadorna, davanti alla stazione ferroviaria centrale, si è riempita dei mezzi di soccorso: poco prima la chiamata al 118 per segnalare che un pedone era caduto, riportanto alcune ferite. L’uomo, di 48 anni, è stato accompagnato dai passanti in un bar limitrofo ed è stato dato l’allarme.

E’ accorsa l’ambulanza della Croce rossa saronnese ed è arrivata anche l’auto-medica proveniente da Como ed una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina: il paziente, che all’inizio sembrava aver riportato conseguenze serie per l’accaduto, è stato trasportato con l’autolettiga della Cri al pronto soccorso dell’ospedale di piazza Borella; si è comunque ben presto ripreso ed al momento dell’accettazione in pronto soccorso le sue condizioni non sono apparse preoccupanti.

(foto: intervento dell’ambulanza della Croce rossa italiana e di una pattuglia dei carabinieri in piazza Cadorna, oggi pomeriggio, per soccorrere un uomo che era caduto)

24122021