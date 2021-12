ROVELLASCA – “Ogni tanto è bello fare Babbo Natale, è bellissimo vedere la gioia dei bimbi delle materne di Rovellasca e Manera desiderosi dell’arrivo della notte magica e Santa. Ed è bello che ci sia chi, un’azienda che vuole rimanere anonima, abbia donato dei pacchi natalizi per chi ha bisogno” Lo sottolinea il sindaco, Sergio Zauli.

Non è stato l’unico appuntamento pre-natalizio del sindaco Zauli di Rovellasca che in questi ultimi giorni ha partecipato anche alla festa di fine anno della Rosa Volley, ed anche ha anche presieduto la riunione del consiglio comunale.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno. Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: le visite del sindaco Sergio Zauli nelle scuole ed alla festa del volley, ed in consiglio comunale)

24122021