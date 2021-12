SARONNO – Composizione natalizia da parte di Prenna, ovvero il saronnese Luca Brenna, autore di bellissime ninna nanne, condvise con tanti concittadini anche attraverso Whatsapp.

Tanti auguri dalla piccola Betlemme



Dove in una umile stalla Gesù Bambino



È venuto nel mondo in mitezza e povertà



Per dire con la sua vita a tutta l’umanità



Che Dio ci ama e ci è sempre vicino



E che per Lui siamo più preziosi di oro e gemme.

Luca Brenna, è noto ormai da diversi anni in città per la sua produzione di ninna nanne. Iniziato con gli amici di sempre, ai tempi delle prime promozioni degli sms gratis sui telefonini, il rito delle ninna nanne del Prenna è ormai un modo “saronnese” per raccontare e condividere momenti della vita cittadina ma anche fatti nazionali. Brenna ha realizzato ninna nanne per l’abbattimento delle Farfalle, il grande complesso residenziale che si trovava al quartiere Matteotti; ma anche quando è nata la parola “petaloso” o per l’ultima edizione delle Olimpiadi, e per tante altre occasioni.

(foto archivio: un presepe saronnese)

24122021