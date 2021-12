SARONNO – “E’ stata installata e collaudata nella giornata di ieri la nuova centralina dell’impianto semaforico posto all’incrocio tra via Roma e via Visconti, che rende possibile sia la partenza anticipata di biciclette e pedoni rispetto alle auto, con durata modificabile anche in remoto, sia la temporizzazione del verde. Nel caso, infatti, in cui il sensore laser verifichi la presenza di una lunga coda di auto, il verde perdurerà anche fino a 40 secondi”.

Inizia così la nota con cui l’Amministrazione comunale spiega l’ultimo intervento realizzato in via Roma, l’arteria dove nell’aprile scorso è iniziata la riqualificazione del tratto tra via Guaragna e via Manzoni.