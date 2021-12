SARONNO – La location non è ancora stata resa nota ma l’evento è stato annunciato come tradizione sui social e tramite volantini.

Anche quest’anno gli anarchici saronnesi che fanno riferimento al centro sociale Telos e al collettivo Adespota organizzano un momento di ritrovo la notte della vigilia.

L’appuntamento è fissato per stasera alle 23. La locandina, diffusa su Facebook negli ultimi giorni, parte da un foto del sottopassaggio di via Primo Maggio con un Babbo Natale decisamente alticcio tenuto a galla da un salvagente a forma di fenicottero.

E la location? Al momento non è stata ancora resa nota ma probabilmente sarà come spesso accade, svelata nel corso della serata sui social.

