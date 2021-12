Come ricordano dalla civica, “è il naturale prosieguo della campagna #saronnosiprotegge , iniziata oltre un anno fa con i manifesti che ancora oggi sono presenti per le strade della nostra città, proseguita con il punto triage e tamponi al PalaExbo (dove oggi è tornata una più “normale” pista di pattinaggio); con Saronno amica che è sempre in prima linea per il supporto telefonico a chi ha a che fare con il covid;che è diventato un grande punto di riferimento in grado di semplificare la vita ai moltissimi saronnesi che hanno aderito alla campagna vaccinale. Quella contro il Covid è una battaglia senz’altro stancante, che ha imposto decisioni difficili a tutti e obbligato tutti a qualche rinuncia (parlando di cose che ci riguardano pensiamo per esempio agli incontri di quartiere a cui è stato dato un momentaneo stop, ma torneranno non appena possibile). Ma è anche una battaglia che dobbiamo continuare a combattere come comunità, come stiamo facendo dall’inizio, perché è l’unico modo per vincerla. Non sono stati mesi facili e il covid ha lasciato e lascerà tracce profonde nelle nostre vite, dagli amici e familiari persi alle difficoltà sul lavoro, dallo sforzo del personale sanitario ai risvolti psicologici che hanno toccato tantissime persone. Come Amministrazione abbiamo il dovere di lavorare affinché la città sia più “Attrezzata” possibile, per fronteggiare quella che un’emergenza che fa parte ormai della nostra quotidianità, e che ci porteremo sicuramente nel 2022 che sta arrivando. [email protected] ringrazia tutti i cittadini saronnesi cdi adesioni alla seconda dose e invita tutti a proseguire con la stessa disponibilità anche per la terza, in modo da passare le feste nella maniera più serena possibile”.