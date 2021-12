CARONNO PERTUSELLA – Valzer di panchine nel calcio dilettantistico? La pausa invernale ha indotto o potrebbe indurre diversi club a compiere delle scelte “drastiche” per cercare di dare una svolta alla propria stagione Proprio alla vigilia di Natale in serie D il Rg Ticino ha esonerato Costanzo Celestini, ed ora il club piemontese è alla ricerca di un sostituto: sarà Aldo Monza, che molti davano in “pole position” anche per un eventuale subentro a Manuel Scalise nel caso la Caronnese, terz’ultima in graduatoria, decida un cambio in panchina. Ma in gioco potrebbe entrare anche il tecnico saronnese Giuliano Melosi, quest’anno ancora “libero” ed al quale stanno pensando anche altre società della zona.

Classifica: Novara 41 punti, Chieri 31, Varese e Sanremese 30, Vado 28, Borgosesia, Casale e Derthona 27, Gozzano 25, Bra 23, Asti e Sestri Levante 20, Ligorna 18, Lavagnese 16, Imperia e Rg Ticino 15, Caronnese, Fossano 14, Saluzzo 11.

25122021