CASTIGLIONE OLONA – Una fiaccolata con cortei di Babbi Natale e la colonna sonora del Corpo musicale “Santa Cecilia”: l’evento è stato promosso lo scorso fine settimana dalla Pro loco di Castiglione Olona, per portare in paese l’atmosfera natalizia. La partenza è avvenuta in piazza Republica con il corteo che ha toccato anche il Castello di Monteruzzo, c’è stato anche uno spettacolo di fuochi d’artificio e quindi l’arrivo in piazza Garibaldi.

Questo il messaggio della Pro loco

Pro loco Castiglione Olona augura buone feste a tutti i castiglionesi, ai soci, collaboratori, associazioni e istituzioni che anche in questo 2021 ci hanno supportato nell’organizzazione dei nostri eventi. Buon Natale e felice anno nuovo.

(foto: i Babbi natale che hanno partecipato all’iniziativa che si è svolta a Castiglione Olona)

25122021