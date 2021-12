Film di Natale: Faga girato a Saronno, qui è gratis

SARONNO – Per il periodo natalizio, gratis per tutti il film girato in città con il supporto del gruppo “Amici di Saronno”, e che vede impegnati nel cast anche come attori che vivono nella zona. Il protagonista de “Le mirabolanti avventure di Faga” è Ivan Brusa di Lomazzo, ci sono poi tra gli altri il saronnese d’adozione Daniele Giulietti e Roberto Nicosia, anche lei della zona. E molte scene sono state girate a Saronno, che è anch’essa protagonista in questo lungometraggio firmato dal regista Roberto Albanesi.

Perchè non gustarselo nel pomeriggio domenicale, in questo giorno di Natale? Già disponibile da qualche giorno su alcune piattaforme di streaming, ma a pagamento; è approdato per volere del distributore – la Whiterose pictures – anche su Youtube, con visione gratuita per tutti. Basta cliccare.

E’ il quarto film di Albanesi, come detto girato quasi completamente a Saronno (e Cogliate), e con un cast parzialmente di attori della zona: c’è il protagonista Ivan Brusa che è di Lomazzo, Roberto Nicosia che abita in zona, Daniele Giulietti ex bomber del Saronno calcio e ormai saronnese d’adozione.

Il film era stato presentato in anteprima all’arena estiva di Saronno.

25122021