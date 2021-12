GERENZANO – Riuscitissima l’iniziativa di ieri a Gerenzano dove nel tardo pomeriggio nella centralissima piazza De Gasperi, di fronte alla chiesa parrocchiale di San Pietro e Paolo, si è tenuto il presepe vivente promosso dal Gruppo giovani dell’oratorio San Filippo Neri.

Iniziativa venuta benissimo, con i giovani e gli altri volontari che hanno rievocato i momenti del presepe, con costumi – c’erano anche i legionari – e scenografie per rendere tutto ancora più suggestivo.

L’evento quest’anno si è svolto in forma “statica” ovvero senza corteo nelle vie del paese, come misura per evitare assembramenti, in questo periodo di forte crescita dei contagi da coronavirus. Anche l’area della piazza dove si è svolto il presepe vivente è stata perimetrata col nastro, ed il pubblico ha assistito da una certa distanza. Una serie di misure, appunto, volte ad evitare il diffondersi del contagio.

(foto gallery: alcuni momenti del presepe vivente che si è tenuto ieri in centro a Gerenzano)

25122021