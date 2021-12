SARONNO – In occasione della Vigilia di Natale, si è tenuta la tradizionale posa di Gesù nel Presepe Sommerso di Laveno Mombello a cui hanno partecipato anche alcuni Operatori Polivalenti di Salvataggio in Acqua (OPSA) del Comitato Croce Rossa di Saronno.

Con una suggestiva cerimonia la statua di Gesù Bambino viene portata in processione dalla chiesa al lago e poi affidata ai sommozzatori che la depongono nella conchiglia. Nel frattempo, a far da corona al presepe sono altri sommozzatori, che tengono in mano fiaccole con cui illuminano lo specchio d’acqua, reso ancora più magico da un grande falò.

