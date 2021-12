SARONNO – Da martedì 28 dicembre l’hub vaccinale di Saronno, che ha sede nell’ex scuola Pizzigoni di via Parini, somministrerà ai prenotati 5 mila dosi di terza dose.

E’ l’effetto dell’apertura di nuovi slot per l’hub vaccinale durante il mese di dicembre. In un primo momento sono stati resi disponibili 2 mila slot a cui se ne sono aggiunti altri 3 mila nei giorni prima di Natale.

Un impegno importante per l’hub saronnese che lavora dall’aprile scorso per somministrare dosi di vaccino anticovid ai residenti di tutto il comprensorio.

Prima di Natale la struttura saronnese, gestita da Medici Insubria, ha superato le 100 mila dosi di cui 60% dall’Ats Insubria, il 23% dall’Ats Città Metropolitana, il 16% dall’Ats Brianza e l’1% da altre zone.

Sempre facendo riferimento alle statistiche di prima di Natale all’hub di via Parini sono stati vaccanti 6.963 under 18, 9.021 persone tra i 19 e i 29 anni, 10 465 tra i 30-39 anni, 21.030 tra i 40-49 anni, tra i 50-59 sono stati 17.074, tra i 60-69 9.428, tra i 70-79 23.248 mentre gli over 80 sono stati 6.919.

