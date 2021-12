VENEGONO SUPERIORE – Gli auguri di buone feste della vice presidente del consiglio regionale, Francesca Brianza, di Venegono Superiore, che si sofferma sui molti progetti finanziati dalla Regione nella zona.

Il migliore augurio e il più grande regalo che possiamo fare ai sindaci e alle loro comunità, è dare loro le risorse per realizzare i progetti che hanno nel cassetto, spesso da molti anni. Pochi giorni fa, su mia proposta, con l’approvazione del bilancio regionale, abbiamo stanziato cifre importanti per tanti Comuni lombardi.

L’ Alto Varesotto ha avuto grande attenzione: 350 mila euro per strade e sentieri alla Comunità Montana Valli del Verbano e 430 mila euro per un’opera fondamentale come la teleferica di Monteviasco, essenziale per il trasporto di merci e materiali e per far vivere il paese. A Clivio il palazzo del Comune sarà ristrutturato e non avrà più barriere architettoniche grazie al nostro stanziamento di oltre 72 mila euro. Ad Arcisate il parco della Lagozza diventerà più fruibile a grandi e piccini con la creazione di un’area gioco inclusiva, un’area fitness e uno skate park, con un investimento di Regione di 150 mila euro. Manutenzioni straordinarie verranno eseguite al parco di via Piave a Castronno per un importo fimanziato di 170 mila euro e a Caronno Varesino con 100 mila euro per il ponte di Via Morelli.

Tradate finalmente, vedrà restaurato l’ex Convento dei Padri Serviti, con l’arrivo di 200 mila euro. Allo stesso modo, grazie ai 60 mila euro di Regione Lombardia, l’edificio monumentale in via Roma a Casorate Sempione, beneficerà di un rinnovamento così come il tetto del castello di Albizzate grazie allo stanziamento di 100 mila euro. Per noi amministratori locali, credo che questo sia un buon modo per chiudere in bellezza un anno particolarmente difficile con tanta speranza per il futuro, in un’ottica di rinascita e ripartenza. Buon Natale a tutti voi!

(foto: Francesca Brianza)

