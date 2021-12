SARONNO – “Stante il costante quanto continuo peggioramento della situazione generale verificatosi in questi ultimi giorni accompagnato da un incremento esponenziale del numero di contagi, il Comitato Organizzatore della Tombolata dell’Epifania dell’Oratorio di Via Legnani di Saronno ha deciso di annullare l’edizione 2022 prevista per il 6 gennaio”.

Inizia così la nota con cui per motivi di sicurezza viene annullato uno degli appuntamenti più amati dai saronnesi per le feste.

“La salute e la sicurezza fisica di tutti devono essere salvaguardate con tutte le forze in questo particolare quanto critico momento di piena emergenza sanitaria. Seguiranno comunicazioni dettagliate a tutti coloro i quali avevano già prenotato, di persona oppure online, il posto presso il Cinema Silvio Pellico.

Il Comitato Organizzatore sta valutando anche la fattibilità di eventuali alternative da proporre al proprio affezionato pubblico nei prossimi mesi che saranno comunicate a tempo debito anche attraverso il presente mezzo d’informazione al fine di tenere viva una tradizione che si è sempre più consolidata ed affermata negli anni.

Con l’occasione i volontari dell’Oratorio rivolgono a tutti i migliori auguri di Buone Feste accompagnati dagli auspici per un nuovo anno che permetta davvero di superare e lasciare alle spalle questa difficile situazione che, a tutti i livelli, sta condizionando ogni comportamento, scelta e iniziativa”.

