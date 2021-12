SARONNO / ROVELLASCA – Ieri attorno alle 20 treno fermo alla stazione di Rovellasca sulla linea Saronno-Como di Trenord, e carabinieri in stazione: uno dei molti controlli ai quali le forze dell’ordine, in collaborazione con il personale ferroviario, hanno eseguito prima e durante la giornata di Natale per il rispetto delle norme “rafforzate” contro la diffusione del coronavirus.

Obiettivo, non solo identificare e multare (e le sanzioni sono molto salate) chi non rispetta le norme per prevenire i contagi ma anche un “segnale” a tutti quelli che utilizzano i mezzi pubblici, perchè queste norme sempre le rispettino. Quello di Rovellasca non è stato un caso isolato, durante la giornata molti treni si sono “fermati” per consentire l’intervento delle forze dell’ordine, anche nella giornata della vigilia di Natale.

Come ricordano dal Comitato viaggiatori nodo di Saronno, “è entrato in vigore l’obbligo di indossare la mascherina Ffp2 (quella particolarmente “protettiva”, ndr) su tutto il trasporto pubblico locale. Poniamo la massima fiducia nella responsabilità della stragrande maggioranza degli utenti”.

(foto archivio: carabinieri alla stazione ferroviaria centrale di Saronno)

26122021