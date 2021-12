GERENZANO / TURATE – Oggi a Gerenzano tamponamento fra due automobili lungo l’ex Varesina, in quel tratto via Clerici: l’incidente si è verificato alle 12 nella zona dei centri commerciali al confine con Saronno. Sul posto una ambulanza del Sos di Appiano Gentile ed una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno: ad avere bisogno di cure mediche un uomo di 46 anni, che è stato trasportato all’ospedale di Saronno, per lievi contusioni.

Alle 11.50 incidente stradale a Turate: in via Como per una caduta dalla bicicletta, è rimasto ferito un ciclista di 45 anni. E’ stato soccorso da una ambulanza di Areu ed è stato medicato direttamente sul posto per lievi escoriazioni. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cantù.

Alle 12 di oggi incidente stradale anche a Bregnano, in via Milano: per una caduta dalla bicicletta è stato soccorso un uomo di 64 anni. Sul posto è accorsa una pattuglia dei carsbinieri della Compagnia di Cantù ed è arrivata una ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca che ha trasportato il ferito all’ospedale di Saronno, il paziente ha riportato comunque solo lieve contusioni.

