SARONNO / CARONNO PERTUSELLA – [email protected] “si congratula con Alessandra Agostini, esponente del Partito democratico di Caronno Pertusella, eletta consigliera provinciale nel corso delle elezioni di secondo livello tenutesi nel fine settimana a Varese. Alessandra ha avuto il sostegno della nostra lista, in linea con il nostro riconoscerci nei valori del centro sinistra e con l’amministrazione di cui facciamo parte, risultando la consigliera di centrosinistra più votata della provincia”.

Proseguono dalla civica saronnese: “Crediamo che sia importante avere in Provincia di Varese una rappresentanza attenta del nostro territorio, cosa che abbiamo fiducia Alessandra possa essere, andando anche oltre ai confini territoriali della provincia stessa, pensando per esempio alle specifiche esigenze del sud-est del saronnese, in cui la collaborazione fattiva tra i comuni di Saronno, Caronno Pertusella e Solaro, tutti amministrati dal centrosinistra, possa portare al raggiungimento di obiettivi comuni nell’interesse collettivo. Ad Alessandra Agostini e a tutti gli altri consiglieri eletti auguriamo un buon lavoro”.

(foto: Alessandra Agostini)

25122021