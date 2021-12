SARONNO – La notizia circolava già da qualche giorno da oggi è arrivata la conferma ufficiale. La sagra e il corteo di Sant’Antonio organizzato dal Gruppo storico cittadino sono stati annullati.

Una misura necessaria per il rispetto delle norme anticovid ma anche per la grande attenzione che il gruppo ha sempre riservato al rispetto delle norme di sicurezza fin dall’inizio della pandemia.

Nella giornata di oggi i volontari stanno avvisando i gruppi folkloristici, gli ambulanti e tutte le realtà coinvolte nel progetto.

La ricorrenza non sarà però dimenticata. Il 17 gennaio, giorno in cui si ricorda il santo a cui è intitolata la chiesetta, sarà possibile visitare l’edificio di culto di via D’Annunzio, nel pieno rispetto delle norme anticovid come avvenuto l’anno scorso. Confermata anche la benedizione delle auto, fattibile anche in piena sicurezza per i religiosi e per gli automobilisti.

(foto archivio)

