SARONNO – Il Comune di Saronno ha rilanciato sui social il vademecum, con tutte le regole anti-covid attualmente in vigore, approvate dal Consiglio dei Ministri la scorsa settimana.

Qui le regole per il contenimento del virus:

obbligo di mascherine anche all’aperto anche in zona bianca: per salire sui mezzi pubblici e per il pubblico di cinema, teatri ed eventi sportivi è richiesta la mascherina Ffp2;

dal 30 dicembre, l’accesso a musei e luoghi di cultura, piscine, palestre e sport di squadra, centri benessere e centri termali, centri culturali, sociali e ricreativi, sale gioco, sale bingo e casinò sarà consentito solo a chi ha il super green pass, dunque solo ai vaccinati e ai guariti da covid-19 (non sarà più garantito l’accesso con il green pass base da tampone);

fino al 31 gennaio 2022, sarà necessario esibire il super green pass (per vaccinati e guariti) non soltanto per la ristorazione al chiuso ma anche per la consumazione al bancone del bar;

fino al 31 gennaio 2022 le attività di sale da ballo e discoteche e attività similari resteranno chiuse;

fino al 31 gennaio 2022 è in vigore il divieto di eventi e feste che implichino assembramenti all’aperto;

alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice potranno accedere come visitatori soltanto coloro che hanno il super green pass dato della terza dose. I soggetti guariti o coloro che hanno soltanto due dosi potranno accedere se sono in possesso anche dell’esito di un test negativo effettuato entro le 48 ore precedenti;

dal febbraio 2022 la validità del green pass vaccinale scenderà a sei mesi (al posto dei nove attuali);

il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

27122021