Oggi a Rovello Porro consiglio comunale per il bilancio previsionale (con polemica)

ROVELLO PORRO – Appuntamento oggi, lunedì 27 dicembre, con il consiglio comunale di Rovello Porro che sarà chiamato, tra l’altro, a valutare ed approvare il bilancio previsionale triennale dell’ente. La riunione è fissata alle 21.

All’esame anche il piano per la gestione della raccolta rifiuti per il 2022; e l’approvazione della tassa per la raccolta rifiuti, la Tari. Sarà anche sancito l’ingresso del Comune di Rovello Porro nel capitale sociale dell’ex municipalizzata Saronno servizi, con il via libera alla simbolica acquisizione di 100 quote nella Spa alla quale già aderisce Saronno e diversi altri Comuni della zona.

La riunione si terrà online, e non mancano le polemiche dall’opposizione di Insieme per Rovello: “Non avendo visto ancora nessuna comunicazione in merito riteniamo opportuno avvisare i cittadini di Rovello Porro che intendessero partecipare al consiglio comunale che questo non sarà in presenza alla sala consigliare bensì in remoto su piattaforma Skype. Non avendo altre informazioni in merito per partecipare, invitiamo a chiedere agli uffici comunali”.

(foto archivio: il sindaco di Rovello Porro, Paolo Pavan, durante un evento pubblico che si è tenuto in paese)

