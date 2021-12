SARONNO – Come anticipato in mattinata da ilSaronno il gruppo Sant’Antonio conferma l’annullamento di tutti gli eventi a causa covid.

Ecco il testo ufficiale della nota

n particolare, a seguito del Comunicato stampa n.52 del Consiglio dei Ministri, ci troviamo costretti, con grande dispiacere, ad ANNULLARE le seguenti manifestazioni legate alla nostra festa:- RAPPRESENTAZIONE STORICA DEI PROMESSI SPOSI dell’8 e del 16 gennaio

– SFILATA ALLA LUCE DELLE TORCE di biciclette e carretti dell’8 gennaio

– INTRATTENIMENTO MUSICALE E SPETTACOLO PIROTECNICO dell’8 gennaio

– CORTEO STORICO del 9 gennaio

– VISITE GUIDATE DELLE SCUOLE del 10 gennaio

– Spettacolo “IL MAGO DELLE BOLLE” del 15 gennaio

– INTRATTENIMENTO MUSICALE E FALO’ del 17 gennaio.

Stiamo cercando di capire se ci viene concessa la possibilità di mantenere alcuni piccoli appuntamenti legati alla nostra festa. Vi manderemo eventualmente a breve una versione aggiornata e ridotta del programma, così che possiate esserne a conoscenza.

Vi ringraziamo, ancora una volta per l’entusiasmo che avete dimostrato in questo “ritorno” di Sant’Antonio, per il sostegno che avete dato a questa festa e per la disponibilità che avete garantito al gruppo organizzatore.

Speravamo di non dover arrivare a questo punto ma al momento non abbiamo alternative.Speriamo, come sempre, di poter tornare in futuro con una festa ancor più grandiosa!Grazie ancora a tutti!