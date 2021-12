[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – “Ha lasciato l’auto in sosta in via Marconi e quando è tornato a prenderla stamattina non c’era più”. E’ la disavventura capitata ad un 34enne saronnese che ora lancia un appello per ritrovare la propria vettura.

Il mezzo, una Mercedes Viano con targa tedesca, era regolarmente posteggiata all’altezza del civico 72 poco dopo l’intersezione con via Visconti. I ladri sono evidentemente riusciti a scassinarla senza che nessuno si accorgesse di nulla. Il saronnese ha presentato denuncia ai carabinieri ma la sua speranza è ovviamente che l’auto possa essere ritrovata.

Da qui l’appello rilanciato anche sui social in modo che, se qualcuno avesse notato i ladri in azione o avesse qualche elemento per identificarli o meglio ancora vedesse l’auto possa avvisare il proprietario. Per fornire qualsiasi informazione è possibile chiamare il 3240411172.

