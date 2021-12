UBOLDO – Il canile si è fatto bello per le feste di fine anno e cerca l’aiuto di cittadini per aiutare i cani. La struttura si trova ad Uboldo in via Caduti della Liberazione 123 ed è aperto 7 giorni su 7, dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18 (per motivi organizzativi si raccomanda comunque di chiamare sempre prima di recarsi al rifugio).

“Il rifugio – ricordano i volontari – ospita cani che portiamo via da canili lager, privati con difficile accesso e cani provenienti da situazioni di maltrattamento ed estreme privazioni. Il rifugio è completamente mantenuto dalle mamme a distanza e dai sacrifici 4/5 volonteri fanno per pagare affitto capannone, cure veterinarie, luce, acqua, spurgo, materiali di consumo solo grazie al vostro buon cuore e donazxioni in questi anni abbiamo cambiato la vita a circa 1000 cani. Se qualcuno vuole diventare “mamma” o “papà” a distanza, grazie di cuore. Per donazioni: associazione “Una luce fuori dal lager”, Iban IT16V0837433260000012450547, post pay intestata alla presidente Cristina Cozzi Cristina, numero 4023600963718731, codice fiscale CZZCST76C68E801G, Paypal lo trovate sulla nostra pagina Facebook: Una luce fuori dal lager associazione onlus, sotto l immagine si copertina c’è il tasto “fai la tua donazione”, quella è PayPal”.

(foto: il canile di Uboldo addobbato per le feste)

27122021