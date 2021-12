SARONNO – La decisione è stata presa questo pomeriggio, con grande attenzione per la sicurezza di tutti, attori e spettatori, dal presidente della Fondazione Oscar Masciadri sentite tutte le parti coinvolte.

Il tradizionale spettacolo di San Silvestro, in programma venerdì 31 dicembre alle 21, è stato annullato a causa di un riscontro di positività all’interno dello staff.

I biglietti verranno rimborsati nelle seguenti modalità: per coloro che avevano acquistato il biglietto online la cifra verrà automaticamente riaccreditata sulla carta di credito utilizzata per l’acquisto. Per chi avesse acquistato al botteghino dovrà necessariamente recarsi presso gli sportelli in via I Maggio portando con sè il biglietto entro il 31 dicembre 2021. La biglietteria sarà aperta per il rimborso: mercoledì 29 dicembre dalle 11 alle 12.30, giovedì 30 e venerdì 31 dicembre dalle 9.30 alle 12.30.

Per ulteriori info vi preghiamo di contattarci tramite mail [email protected] – WhatsApp 328 667 3487

