SARONNO – Appesi al treno, forse per farsi un video da pubblicare sui social, forse per una assurda prova di “coraggio” ma più che altro di stupidità: questa la folle bravata, che rischiava di costare carissimo, compiuta da due ragazzini, nella zona.

Facile comprendere lo sconcerto del capotreno, su un convoglio della Saronno-Varese di Trenord, quando l’altro giorno li ha notati all’esterno dei uno dei vagoni, con il treno in piena velocità, fra le stazioni di Mozzate e Carbonate. Se ne stavano appesi ad alcune maniglie esterne. Il treno, in quel momento, era a piena velocità. Il ferroviere ha subito fatto fermare il convoglio, ed i due sono balzati sulla massicciata e sono corsi via lungo i binari, riuscendo a fare perdere le tracce. Ma il tracciato ferroviario è pieno di telecamere della videosorveglianza, collegate alla centrale operativa di Ferrovienord a Saronno e forse le immagini registrate potranno aiutare a chiarire meglio l’accaduto, a magari anche risalire all’identità dei due giovani.

Sulla Saronno-Varese ed alla stazione di Venegono Inferiore nei giorni scorsi hanno suscitato enorme scalpore le aggressioni e la violenza sessuale ai danni di due giovani ragazze.

28122021