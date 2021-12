SARONNO – Come tradizione la fine dell’anno è il momento per i bilanci e per pensare ai progetti futuri. Lo è per ognuno di noi e a maggior ragione per una città, una comunità come quella di Saronno.

Per questo ilSaronno ha organizzato, grazie alla disponibilità dimostrata dal primo cittadino, un’intervista con il sindaco Augusto Airoldi. Una chiacchierata con la direttrice Sara Giudici per tirare le somme sull’epilogo su un 2021 caratterizzato dalla pandemia e per iniziare a guardare al 2022 anno che parte con grandi speranze ed aspettative.

L’intervista sarà in diretta Facebook la troverete su IlSaronno e sulle nostre pagine pagine social da Facebook e Youtube.

