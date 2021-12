SARONNO – Lo spettacolo “Sing Sing Swing” con Max Pisu, Elena D’Angelo e Matteo Mazzoli è la proposta del teatro Giuditta Pasta di via Primo Maggio per la notte di Capodanno.

Un’occasione, dopo il successo e l’apprezzamento degli spettacoli natalizi, per vivere la notte di San Silvestro con spensieratezza e divertimento in assoluta sicurezza visto che all’interno del sala sarà garantito il pieno rispetto di tutte le normative anticovid.

“Ripercorriamo – spiegano gli organizzatori – gli anni d’oro dello swing in Italia. Una carrellata di successi da Baciami piccina sulla bocca, a Bacio a Mezzanotte, da Night and day a Moonlight serenade. Lo spettacolo si snoda con un ritmo veloce tra le note della Little Big Orchestra e la voce di Elena D’Angelo e Matteo Mazzoli”.

Una proposta che rinnova il tradizionale appuntamento saronnese con lo spettacolo della notte di San Silvestro diventando ormai un momento irrinunciabile delle festività per tantissimi saronnesi.