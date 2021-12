CARONNO PERTUSELLA – Uno stormo di pappagalli, in pieno inverno ed in zona residenziale a Caronno Pertusella? Qualcuno ha pensato di avere le traveggole, qualcuno non credeva ai propri occhi ma c’è anche chi ha avuto la prontezza di riprendere questa strana “visione”, ed ora se ne parla sui social; le testimonianze degli avvistamenti avvenuti in questi giorni si moltiplicano.

Proprio così, a zonzo per Caronno ci sono molti pappagallini, si tratterebbe di parrochetti verdi. Probabilmente fuggiti dalla cattività, non è certo una specie autoctona, ed in qualche modo sopravvissuti anche in libertà e pure ai rigori invernali.

In tutto sono ststi contagi una decina di uccellini, molto vivaci ed all’apparenza in buona salute; sono stati visti nella zona di via Carducci e e non stanno mancando di suscitare la curiosità da parte dei cittadini.

(foto: i pappagallini su un albero di Caronno Pertusella, come sono stati ripresi in un video da un cittadino)

28122021