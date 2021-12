SARONNO – A latere della conferenza stampa su Saronno Servizi il sindaco Augusto Airoldi si concede qualche parola sulla situazione covid in città, sempre più emergenziale.

“I dati sono sicuramente preoccupanti – spiegail primo cittadino – i dati dei contagi salgono al ritmo di 60/70 positivi al giorno. Sono i numeri del tracciamento Ats che è evidentemente in sofferenza alla luce della situazione attuale. Ieri ho parlato con un medico che ha informato di aver segnalato solo lui in giornata 50 positivi. E’ chiaro che la situazione è critica”.

Anche per questo la conferenza odierna si è tenuta in streaming e che visto la presenza di diversi positivi tra i dipendenti comunale l’Amministrazione ha deciso la sanificzione dell’intero palazzo comunale oggi dalle 14.

