MILANO – Lombardia verso la Zona gialla, il passaggio di colore è stato dato per “molto probabile” dal governatore Attilio Fontana che ieri sera è stato ospite al e-Venti su Sky Tg24. Fontana ha comunque anche sottolineato che per il momento le struture ospedaliere non sono sotto pressione, anche se il numero dei contagi sta aumentando notevolmente, in questi giorni.

Le regole della Zona gialla – In Zona gialla restano liberi gli spostamenti, ovviamente è confermato l’uso della mascherina (Ffp2 su mezzi pubblici e in altre circostanze); restano aperti i ristoranti. In cinema, teatir e musei distanza di sicurezzadi almeno un metro, la capienza delle sale scende al 50 per cento del totale; prevista la presenza massima di 1000 persone all’aperto e 500 al chiuso, sempre con mascherina. I parrucchieri restano aperti, i negozi restano tutti aperti come i centro commerciali. Nelle scuole didattica in presenza nelle primarie e secondarie di secondo grado, nelle superiori didattica in presenza dal 70 al 100 per cento delle ore di lezione.

Ieri in Lombardia a fronte di 224.557 tamponi effettuati, sono stati 28.795 i nuovi positivi (12,8%). Aumenti dei ricoveri a tre cifre: 159 i nuovi pazienti in terapia non intensiva, +6 in terapia intensiva.

