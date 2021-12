SARONNO – Facendo un rapido excursus sulla situazione della pandemia a livello cittadino il sindaco Augusto Airoldi ha fatto un flash anche sulla situazione dell’hub vaccinale che in questi giorni ha messo a disposizione 5 mila slot aggiuntivi per dare una risposta alle enormi richieste anche da parte dei saronnesi.

“Ieri ho parlato con il responsabile dell’hub che mi ha raccontato di un’affluenza record – ha spiegato il sindaco – oltre alle 700 persone prenotate ne sono arrivate altre cento delle categorie che hanno diritto ad essere vaccinati senza prenotazione. Oggi la situazione è tornata alla normalità ma certo questo racconta molto della situazione che stiamo vivendo”.

