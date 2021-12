ROMA – Nel consiglio dei ministri conclusosi stanotte alle 22 a Roma, dopo le consultazione con gli esperti del Cts, sono state stabilite le nuove regole per affrontare il boom di contagi per la pandemia da coronavirus.

Le nuove regole sulle quarantene – Per chi è vaccinato con due dosi da meno di 4 mesi o ha fatto la terza dose booster, il periodo di quarantena per un contatto con un positivo, se si è asintomatici, è azzerato; dunque nessuna quarantena, ma dopo cinque giorni è necessario sottoporsi al tampone. Scende da 7 a 5 giorni per chi ha fatto le due dosi di vaccino da oltre 4 mesi; per chi non è vaccinato rimane di 10 giorni. Una versione più “tenue” di quanto proposto dal comitato tecnico scientifico.

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.

(foto archivio: il ministro della Salute, Roberto Speranza)

29122021