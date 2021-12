GERENZANO – Si è svolto presso il Centro anziani di via Carlo Berra l’incontro, molto partecipato, con il maresciallo maggiore duma della caserma dei carabinieri di Cislago ed il comandante medaglia della polizia Locale di Gerenzano, per fornire consigli per tutelarsi contro le truffe e i furti.



Al seguente link è possibile scaricare il vademecum contro le truffe ”Più sicuri insieme” redatto dalla Polizia Locale di Gerenzano, che è stato distribuito ai partecipanti durante l’incontro: https://www.comune.gerenzano.va.it/…/po/mostra_news.php e che potete richiedere agli uffici della polizia locale.



Ricordiamo che il numero Unico per le emergenze (tra cui ambulanza, carabinieri, vigili del fuoco) è il 112.

E’, invece, possibile contattare la caserma dei carabinieri di Cislago al numero telefonico 0296382263 e la polizia locale di Gerenzano al numero di telefono fisso 0296399128, o cellulare 3473615414.

Alternativamente, è possibile mettersi in contatto con la polizia locale di Gerenzano anche scrivendo all’indirizzo di posta elettronica [email protected]

(foto d’archivio: un passato incontro anti-truffa ad Uboldo)



