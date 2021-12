SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del preside Mario Parabiaghi in merito alla lettera aperta della mamma di uno studente positivo.

il presidente Mario Parabiaghi, in spirito collaborativo con i genitori, per fare da un lato chiarezza, richiamando nel contempo tutti (personale scolastico, alunni, genitori) a una maggiore consapevolezza e responsabilità, invia questa dichiarazione a genitori, alunni, personale docente e non.

“Il Liceo Legnani, anche a seguito delle informazioni raccolte da alcuni genitori, ha predisposto una verifica interna in merito a quanto segnalato a mezzo stampa circa il rispetto nei vari ambienti dei protocolli di sicurezza attivati in conformità con le disposizioni vigenti della normativa anti-covid.

Da quanto emerso, non è stato svolto un torneo tra classi, come invece riportato, ma giochi in palestra dove alcune classi si sono confrontate rimanendo però ciascuna nella propria “bolla” di sicurezza. Alcuni alunni risultavano già positivi alla data dello svolgimento di tali giochi e quindi non presenti in istituto.

Come dimostrano le cifre esponenziali dei contagi, inoltre, non è possibile avere certezze circa l’origine del contagio, se proveniente dalle aule scolastiche, da una frequentazione esterna, dall’utilizzo non corretto dei dispositivi di protezione o da una festa affollata organizzata dagli studenti stessi, esternamente all’istituto, nei giorni precedenti il Natale.

La stessa disposizione di didattica a distanza è stata emanata per ragioni massimamente precauzionali, dato l’incremento di casi in tutto il bacino di utenza dell’istituto, e non certo per un’attività scolastica avvenuta tre giorni prima, tempistica chiaramente non congrua con un riscontro epidemico.

In questi mesi il Liceo Legnani ha attivato tutti i protocolli anti-contagio e ha cercato di alleggerire le presenze in palestra, proponendo anche progetti alternativi attraverso il dipartimento di Scienze Motorie: in primo luogo con lo svolgimento di attività presso la piscina cittadina (occasione purtroppo non sempre sfruttata dalle classi) e nei prossimi mesi di gennaio e febbraio con attività di classe e individuali all’aperto presso la locale pista di pattinaggio.

La segnalazione, discussa dai rappresentanti anche presso il Consiglio d’Istituto, è ritenuta dalla presidenza e dai docenti comunque preziosa per una sempre maggiore attenzione e per una ulteriore verifica, che verrà effettuata prima del rientro, dei protocolli vigenti e della loro attuazione.”

