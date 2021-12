SARONNO – Tra gli obiettivi del 2022 c’è quello di attivare una sperimentazione per portare ogni giorno gli agenti della polizia locale in un diverso quartiere per garantire il presidio del territorio ma anche l’ascolto di istanze ed esigenze ed esigenze dei saronnesi.

L’idea è stata anticipata dal sindaco Augusto Airoldi durante gli incontri nei quartieri poi sospesi a causa dell’aumento dei casi di covid in città. Ma partiamo dall’inizio. Oltre 15 anni fa la città di Saronno era stata tra le prime ad attivare un progetto di vigile di quartiere con sempre lo stesso agente che prestava servizio tutti i giorni nello stesso rione. Alternava servizi la mattina e altri al pomeriggio a volte per le strade a volte in una piccola sede garantendo un servizio di prossimità ai residenti. Poi il fisiologico calo del personale ha portato ad eliminare progressivamente prima gli agenti poi anche le casette dei vigili di quartiere in molti casi riconvertite ad altri usi. Già l’ex assessore alla Sicurezza Giuseppe Nigro (in carica con l’allora sindaco Luciano Porro) aveva tentato di garantire una copertura del territorio periferico con la stazione mobile della polizia locale ma ancora una volta la riduzione del personale aveva vanificato il progetto.

Il sindaco Augusto Airoldi è risoluto a dare una risposta alle richieste dei saronnesi, arrivate proprio durante gli incontri nei quartieri, di un maggior presidio nelle zone residenziali. Così è stato avviato l’iter per l’acquisto di un nuovo furgone “dotato di un collegamento con il palazzo comunale in modo da fornire, in caso di necessità, anche documenti e risposte specifiche ai saronnesi che dovessero avere bisogno”. Ovviamente tra i punti da concretizzare anche l’arrivo di nuovi agenti che sostituiscano quelli che si sono trasferiti negli ultimi mesi e che possano essere dedicati a questo servizi.

Al momento il corpo di polizia locale conta 28 agenti a fronte di una pianta organica che dovrebbe essere di 33. Il sindaco ha parlato di una sperimentazione da attivare nel 2022 e da calibrare in base alle richieste dei saronnesi.