SARONNO – “La sede di via Marconi 5 resterà chiusa al pubblico fino a venerdì 7 gennaio. Le donazioni però non andranno in vacanza: il Centro trasfusionale sarà sempre regolarmente aperto“. Lo comunicano i responsabili della sezione Avis di Saronno.

Dall’associazione dei donatori di sangue i volontari ricordano “”la necessità di prenotare e programmare la propria donazione. Saremo sempre raggiungibili, in caso di necessità, tramite mail ([email protected]), WhatsApp (348.888.23.86), Facebook, anche se non garantiamo una risposta immediata. Potrete inoltre chiamare ai consueti numeri le mattine feriali dalle 10 alle 12”.

Nel periodo pre-natalizio grandi successo ha ottenuto la tradizionale vendita di caldarroste curata dai volontari dell’Avis nel centro pedonale di Saronno. Le gustose castagne sono letteralmente andate a ruba, tantissimi i saronnesi che le hanno acquistate, così anche contribuendo a finanziare l’associazione benemerita.

(foto archivio: un momento delle preparazione delle caldarroste nel centro storico di Saronno, a cura dei volontari dell’Avis cittadina)

30122021