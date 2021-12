GERENZANO – All’epilogo le giornate 2021 alla scoperta della natura, al Parco degli aironi di via Inglesina a Gerenzano. E’ stata, dicono gli educatori della cooperativa sociale Ardea che ha organizzato il campus, “una serie di giornate dedicata alla scoperta della natura. Ieri del comportamento animale e delle tracce insieme alle nostre guide del parco, Matteo e Valentina. Ora aspettiamo tutti i bambini per le giornate di gennaio con nuovi laboratori ed escursioni a tema per scoprire divertendosi tante altre curiosità legate alla natura. Per alcune giornate abbiamo ancora solo pochissimi posti disponibili, l’invito è di prenotarsi in fretta contattando l’indirizzo email [email protected]”.

Il campus si intitola “Inverno fra boschi, lago ed animali” ed è iniziato il 23 dicembre. Si riprende il 3 gennaio, poi previsto un appuntamento il 4 ed uno il 5 gennaio, sempre alla scoperta della natura all’interno del Parco degli aironi.

(foto: alcuni momenti del campus al Parco aironi)

30122021