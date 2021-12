SARONNO – Il prevosto di Saronno, Claudio Galimberti, e il vicario episcopale della zona, Luca Raimondi, insieme a tutta la comunità pastorale Crocifisso Risorto, invitano la cittadinanza a partecipare alla celebrazione della cinquantacinquesima edizione della giornata della Pace.

Alle 18 del prossimo sabato 1 gennaio 2022, nella chiesa Prepositurale dei santi Pietro e Paolo, sia monsignor Galimberti sia monsignor Raimondi celebreranno la santa messa della Pace, dal tema “Educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni”.

Invitate formalmente a partecipare sono i gruppi e associazioni di volontariato presenti sul territorio cittadino, con i propri labari, insegne o divise.

(in foto d’archivio: un momento di una messa celebrata del prevosto di Saronno, Claudio Galimberti)

30122021