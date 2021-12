LAZZATE – E’ di tre feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto oggi 30 dicembre, nel tardo pomeriggio a Lazzate: a quanto a causa di un improvviso malore, il conducente di un autobus di linea ha perso il controllo del mezzo, che è finito contro la recinzione di una abitazione privata, nei pressi del centro sportivo parrocchiale. Oltre all’autista, sono rimasti feriti anche due passeggeri.

Il fatto è accaduto alle 17 in via Gramsci, nei pressi del Municipio lazzatese: il veicolo della Air Pullman era in viaggio da Lentate sul Seveso con direzione Misinto. Il conducente si sarebbe sentito male, e dunque ha iniziato a rallentare nel tentativo di accostare nel vicino posteggio ma è finito contro la recinzione della casa. Tre persone hanno dunque avuto bisogno di cure mediche. Oltre al conducente del bus, che ha 46 anni e non è apparso grave; anche una donna di 47 anni ed una ragazza di 17 anni che erano a bordo e che comunque non riportato serie conseguenze. Ad accorrere sono state, oltre a polizia locale e vigili del fuoco, anche due ambulanze, e l’automedica arrivata da Como.

(foto: un fotogramma del video apparso sui social, realizzato poco dopo l’incidente)

30122021