SARONNO – Hanno scelto un luogo di fortissimo passaggio: la scorsa notte sulla recinzione dell’area dismessa ex Cantoni ed all’angolo con via Don Marzorati sui jersey per i lavori della nuova rotonda sono entrati in azione i writers, che si sono lasciati alle spalle numerose scritte realizzate con la vernice spray, con il green pass, contro lo stato di emergenza ed anche contro carovita e sfratti in arrivo.

Considerato che si tratta di una delle vie di maggior passaggio della periferia di Saronno, in tantissimi durante la mattinata hanno notato le scritte, che d’altra parte non si può non vedere passando da quelle parti. Chi le ha realizzate? Probabilmente più persone, che si sono “firmate” con un simbolo anarchico. Proprio gli anarchici nelle scorse settimane per due volte avevano allestito presidi no green-pass in centro a Saronno.

(foto: le scritte comparse in via Miola all’angolo con via Don Marzorati)

30122021