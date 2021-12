ORIGGIO – Due incidenti ieri nei tratti autostradali locali. In A8, direzione Milano, alle 1.20 di notte intervento dell’ambulanza della Croce rossa e della polizia stradale per una automobilista che stava male. Alla donna, di 58 anni, è stata diagnosticata una intossicazione etilica ed è stata trasportata all’ospedale di Rho, in condizioni comunque non apparse preoccupanti.

In A9 intervento di polizia stradale ed ambulanza della Croce rossa saronnese alle 21 per una automobile uscita di strada nel tratto fra lo svincolo di Uboldo Origgio e la connessione con l’autostrada A8, in direzione Milano. I soccorritori si sono presi cura del conducente del mezzo, di 37 anni, che è stato infine trasportato all’ospedale di Legnano: ha riportato lesioni e contusioni varie ma al momento de ricovero non è apparso in pericolo di vita. La polstrada ha compiuto i rilievi del sinistro per chiarire quale sia stata la dinamica.

(foto archivio)

31122021