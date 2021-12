MILANO – Altro boom di nuovi casi positivi al coronavirus in Lombardia, il tasso di posività sale al 18 per cento sui tamponi processati (ieri 17 per cento) e si sono contati oggi +41.458 persone in più che hanno contratto il virus, nelle ultime ventiquattro ore. In aumento anche i ricoveri ospedalieri.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 229.055 (ieri 229.059)

– i nuovi casi positivi: 41.458 (ieri 39.152) con tasso positività che sale a 18 per cento dal 17 di ieri.

– in terapia intensiva: 221 (+17, dei quali 23 nuovi ingressi)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 1.859 (+28)

– i decessi, totale complessivo: 35.081 (+37, ieri 36).

A livello italiano, oggi +144.243 (record assoluto da inizio pandemia) con 155 morti.

