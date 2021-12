SARONNO – “Nella giornata di ieri 30 dicembre il centro vaccinale di via Parini ha registrato il record di vaccinazioni effettuate dalla sua apertura nel mese di aprile; sono 980 le inoculazioni effettuate dai medici incaricati, nel terzo dei tre giorni in cui erano stati resi disponibili 2000 slot aggiuntivi rispetto a quelli inizialmente concessi da Ats Insubria”. Lo comunica l’Amministrazione comunale saronnese.

Il dato di ieri ha fatto salire a 122.715 il numero delle vaccinazioni anti-covid effettuate nell’anno 2021 all’hub “Città di Saronno”. Da parte del sindaco Augusto Airoldi e dell’Amministrazione comunale un “grazie sentito a tutti i medici, gli infermieri, il personale di Croce rossa e Protezione civile, della polizia locale, di Saronno amica ed a tutti i volontari impegnati in questi lunghi mesi”.

(foto: l’hub di via Parini a Saronno)

31122021